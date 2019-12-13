Профспілки Франції обіцяють нові різдвяні страйки [ Редактировать ]
Страйкарі у Франції не припинять свої акції і під час різдвяних свят. Люди протестують проти пенсійної реформи, яка передбчає підвищення пенсійного віку та припинення додаткових виплат за тяжкі умови праці.
Про намір страйкувати, попри свята, заявив один з очільників тамтешньої профспілки. Нагадаю, загально-національна акція у Франції триває вже понад тиждень.
Найбільше у Парижі, там кілька днів фактично був паралізований рух громадського транспорту. Наразі профспілки планують провести черговий загальнонаціональний страйк 17 грудня.
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