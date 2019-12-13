В Германии произошел жуткий взрыв в одном из домов. Погиб один человек и 25 получили ранения. Об этом сообащет медиагруппа RND.

В пятиэтажном доме города Бланкенбург произошел взрыв. Здание полностью эвакуировали и соседний детский сад.

Читайте также В Польше на популярном курорте прогремел взрыв (фото)

"Нельзя исключать, что число пострадавших увеличится", - отметили в местной полиции.

Что привело к взрыву, пока не сообщается. В правоохранительных органах создан оперативный штаб по установлению причин инцидента.