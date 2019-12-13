В жилом доме прогремел жуткий взрыв [ Редактировать ]
В Германии произошел жуткий взрыв в одном из домов. Погиб один человек и 25 получили ранения. Об этом сообащет медиагруппа RND.
В пятиэтажном доме города Бланкенбург произошел взрыв. Здание полностью эвакуировали и соседний детский сад.
"Нельзя исключать, что число пострадавших увеличится", - отметили в местной полиции.
Что привело к взрыву, пока не сообщается. В правоохранительных органах создан оперативный штаб по установлению причин инцидента.
Раньше сообщалось о том, что в центре Одессы "вспыхнул" пожар. А также в Кривом Роге загорелся троллейбус.
по теме
Мужчина обнаружил послание с прошлого века
Американец нашел на пляже бутылку с посланием из прошлого века
Близкие Заворотнюк шокировали заявлением о параличе звезды
Семья Заворотнюк рассказала правду о ее параличе
Впервые врачи пересадили "мертвое" сердце
В Вене врачи пересадили сердце, которое перестало биться
Почему нельзя есть яблоки на ночь
Многие считают, что на ночь лучше ничего не есть или перекусить яблоком
"Опять беременна": Седокова шокировала поклонников
Известная певица Анна Седокова удивила фанатов