"Зловживання владою" та "протидія конгресу". Цього тижня в Америці конгресмени вперше сформулювали звинувачення щодо Дональда Трампа. Фактично, підстави, за якими його хочуть усунути від влади - в "українській справі".

Ширяться навіть чутки, що проголосувати за імпічмент демократи можуть, як то кажуть, "під ялинку", тобто ближче до Різдва. Щоб Америка пішла на довгі святкові вихідні, маючи у "подарунок" історичне рішення Палати представників.

Причини не зволікати справді є, адже країна вже трохи втомилася від безкінечного політичного шоу, на яке перетворився імпічмент. Дмитро Анопченко про те, як до цього ставляться самі американці.

Трансляції з конгресу б'ють за рейтингами популярні серіали, а їхні сценаристи кусають лікті, бо в реальному житті такі повороти сюжету, що до них автори й не додумалися б.

А у вашингтонських барах умить стали популярними коктейль "повістка", лонґдрінк "українська справа", а замість "кривавої Мері" - "кривава Ненсі" - із натяком на головну особу імпічменту, спікера нижньої палати Ненсі Пелосі. А happy hours - "щасливі години", коли все зі знижками, - ресторанчики на Капітолійському пагорбі замінили на "impeachment hours". Коли на величезних екранах заміть матчів або кліпів - конгресові слухання.

"Паби в Америці завжди були місцем, куди приходили не лише поїсти, а й обговорити новини. А у Вашингтоні тільки й розмов, що про імпічмент. Тож ми подумали, якщо людям цікаво дивитися трансляцію, то нехай", - говорить Том Бінді, організував трансляцію у пабі.

За коктейлем чи келихом пива політичні суперечки на великому екрані і справді сприймаються інакше. Репліки свідків гучно обговорюють, хоча й не без остраху: раптом чоловік за сусіднім столиком - твій опонент. Тут і до бійки може дійти.

"Як на мене, прихильники Трампа нікуди не зникли. І те, що його цілодобово обговорюють, робить їх підтримку ще сильнішою".

"Так, тих хто за Трампа вистачає, але може ці слухання відкриють їм очі на ті безчестя, що він робив? ".

"Америка любить реаліті-шоу, а тепер і урядові справи на таке ж реаліті перетворилися. Це захоплює".

Причому захоплює так, що просто стежити за тим, що відбувається по той бік екрану, багатьом уже замало. Хочеться потрапити на "знімальний майданчик", тобто на самі слухання, сюди, у нижню палату Конгресу. Чому б і ні, якщо засідання комітетів відкриті для публіки, квитків або запрошень не потрібно. Головне - зранку приїхати, щоб місць у залі вистачило.

І їдуть. Причому з усієї країни. Цілими родинами, часто з дітьми.

"Парламентську галерку" не показують під час трансляції, уся увага - до президії та свідків. Але якщо розвернути камеру - побачиш провінціалів, які не в театр пішли, а на справжню драму.

"Ми всі знаємо, як це має скінчитися. Нижня палата оголосить імпічмент, Сенат - проголосує проти. А далі все вирішувати людям, на виборах. Тобто Трампа з посади ніхто не усуне, та дивитися це цікаво", - говорить Натан Хендл, приїхав із Каліфорнії на слухання.

Думку, що події розвиватимуться саме так, висловлюють і експерти.

За підручниками професора Бріфолта в Америці студенти-юристи вчаться; він - один із найкращих фахівців із конфлікту інтересів і політичної корупції. Каже, - коли конгресмени висунули обвинувачення Трампу через "український кейс", формально мали підстави.

"Це пряме зловживання президентською владою задля особистих цілей. Так само була й протидія правосуддю", - говорить Річард Брісфолт, професор Колумбійського університету.

Інша річ - пророкує знаменитий юрист - команда Трампа на одну політичну виставу у відповідь неодмінно організує іншу.

"Демократи в Палаті представників, які стоять за імпічментом, зіграють перший акт. Але президентські юристи - вже в Сенаті - спробують все розвернути, і в них будуть інші аргументи. Тож вони знову викликатимуть свідків, які говоритимуть під присягою".

Саме в Сенаті за задумом команди президента і мають виступити "зіркові свідки захисту". Зокрема, Держсекретар Помпео. Імовірно, зачитають письмові свідчення і самого Трампа.

І якщо вже імпічмент дедалі більше схожий на реаліті-шоу, то в інтересах Дональда Трампа зробити його таким. Коли скандали тільки допомагають рейтингам, коли сценарій республіканці, а у них у Сенаті більшість, можуть писати самі. Тому, як повідомила напередодні СNN із посиланням на свої джерела, адвокати автора скарги на Трампа, з якої все стартувало, зараз готують розвідника, ім'я якого до останнього не розголошують, - до можливого публічного допиту у Верхній палаті.

І якщо другий сезон політичного серіалу в Сенаті відіграють за правилами республіканців, ситуація із рейтингом виправиться - щиро вважає Трамп.

Він про це на зустрічах у глибинці каже.

"Ви так звані статті звинувачення щодо мене бачили? Це ж навіть не злочин! Що ж сталося? Де ці всі ці "страшні речі"? Кричали про "хабар" - і де це все? Вони збираються оголосити імпічмент мені - вашому улюбленому президентові. Так через цей дурний імпічмент наші рейтинги тільки виросли", - говорить Дональд Трамп, президент США.

Чітких правил, як проводити слухання в Сенаті, немає. Тому і про це преса дізналася із джерел серед однопартійців президента, - план республіканців начебто в тому, щоб не просто висловитися проти імпічменту. А й провести окреме голосування, яким із Трампа зняти всі обвинувачення.

А отже картинку з Конгресу ще довго показуватимуть у місцевих барах. Де, вміючи з усього робити шоу й гроші, на випадок "другої - сенатської - серії" серіалу окреме меню приготували.

"У нас і страви будуть спеціальні, і нові назви для коктейлів уже вигадали. Лише за 6 доларів можна буде "Повістку в Сенат" замовити, а ще "Безкінечний імпічмент": коли скільки б не випив ще доллють", - говорить Том Бінді, організував трансляцію у своєму пабі.

Але на відміну від коктейлю, справжній імпічмент бути "нескінченим" не може. І якщо Трамп хоче виграти другий термін - "негативна хвиля" до весни має змінитися "хвилею позитиву".