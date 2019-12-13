В пятницу, 13 декабря, Юридический комитет Конгресса Соединенных Штатов Америки утвердил 2 статьи обвинения в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

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Так, комитет по вопросам юстиции Палаты представителей США утвердил пункты обвинения Трампа о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса. Речь идет о расследовании возможного давления американского президента на Украину.

Отмечается, что голосование Конгресса относительно этих двух пунктов состоится на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Палата представителей США обнародовала обвинения Трампу.