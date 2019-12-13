Импичмент Трампа: в Конгрессе США утвердили две статьи [ Редактировать ]
В пятницу, 13 декабря, Юридический комитет Конгресса Соединенных Штатов Америки утвердил 2 статьи обвинения в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
Так, комитет по вопросам юстиции Палаты представителей США утвердил пункты обвинения Трампа о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию Конгресса. Речь идет о расследовании возможного давления американского президента на Украину.
Отмечается, что голосование Конгресса относительно этих двух пунктов состоится на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что Палата представителей США обнародовала обвинения Трампу.
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