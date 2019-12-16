В Австралии молодожены по ошибке выбросили обручальные кольца. Пара вывозила мусор после ремонта в доме, а вернувшись, они осознали, что выбросили свои кольца. Об этом пишет CNN.

Паре пришлось провести бессонную ночь, чтобы рано утром приехать в центр и там в грузовике с мусором начать искать свои пакеты.

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Отмечается, что молодые люди "перелопатили" примерно 30 тонн мусорных отходов прежде, чем обнаружили свой розовый пакет с коробочкой, внутри которой были обручальные кольца.

"Это было маленькое рождественское чудо. Мы рады, что помогли этим людям вернуть не только финансовую, но и сентиментальную ценность для них", - подчеркнул местный чиновник Джим Карден.

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