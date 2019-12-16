Избран новый глава НАПК [ Редактировать ]
В понедельник, 16 декабря, конкурсная комиссия избрала новым председателем Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова. Об этом говорится в результатах финального заседания конкурсной комиссии по отбору, которое транслировал Кабинет министров.
За его кандидатуру проголосовали единогласно - все 6 членов конкурсной комиссии.
"После интенсивных обсуждений, я думаю, мы можем открыть результаты нашего решения. Это кандидат Александр Новиков. Комиссия оценила его как кандидата, которые лучше всех соответствует критериям", - заявил бывший эксперт Совета Европы по борьбе с коррупцией Тильман Хоппе.
Новиков - прокурор департамента надзора за соблюдением законов Генпрокуратуры.
Одно из его наиболее громких дел в суде - о возможной фальсификации результатов внешнего независимого оценивания (ВНО). В деле фигурируют дети политиков и чиновников, которые якобы могли поступить в ВУЗы по сфальсифицированным результатам экзаменов.
В 2015 году Новиков был претендентом на должность главы первого заместителя главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Ранее мы писали о том, что НАПК перезапустят.
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