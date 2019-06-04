Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе внесет неотложный законопроект об изменении работы Национального агентства по вопросам предупреждения коррупции (НАПК). Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка, сообщает "РБК-Украина".

Рябошапка отметил, что в АП работают над разработкой проекта, который изменит работу НАПК.

"На следующей неделе мы завершим работу над законопроектом, который будет предусматривать переформирование НАПК. К сожалению, то руководство, которое есть сегодня не может дать результат. Поэтому на следующей неделе законопроект будет представлен. Мы расскажем об основных положениях. Президент обратится к парламенту с просьбой рассмотреть его безотлагательно", - заявил Рябошапка.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководителями Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры дал им три месяца, чтобы добиться прогресса в расследовании резонансных схем.

Раньше сообщалось о том, что Рада не рассмотрела законопроект Зеленского об импичменте. А также Рада увеличит штраф за отказ везти льготников.