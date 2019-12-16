В Киеве правоохранители задержали телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Известно, что группу людей обманывали граждан по схеме "ваш родственник попал в больницу".

"Таким образом злоумышленники успели обмануть четверых жителей столицы на сумму свыше 900 тысяч гривен", - говорится в сообщении правоохранителей.

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Группировка мошенников состояла из четырех граждан - трех мужчин и одной женщины. Все они - жители Запорожья.

Чаще всего жертвами аферистов становились люди преклонного возраста, которые не успевали проверить информацию из-за психологического давления и отдавали все сбережения.

Раньше сообщалось о том, что женщина отдала аферисту 15 миллионов за обещание жениться.