Осторожно мошенники: в сети появился новый обман [ Редактировать ]
В Украине мошенники изобрели новый способ обманывать людей. Аферисты решили обмануть людей, которые ищут новогодние подарки. Об этом пишет издание "Сегодня".
Множество мошенников обманывают украинцев на продаже техники. "Продавцы" требуют предоплату и сообщают, что после оплаты товара к вам приезжает курьер с покупкой. Если же вам не подошел товар, тогда курьер возвращает деньги наличными или переводит на карту.
Покупатели часто попадаются на том, что хотят сэкономить на подарках.
"Почти все дешевые предложения на сайтах продаж – это мошенники. Например, если вам предлагают товар, который стоит 10 тысяч гривен, за четыре тысячи, то это мошенники. Лучше туда не лезть", - объяснил эксперт по безопасности Руслан Болгов.
Ранее сообщалось о том, что женщина отдала аферисту 15 миллионов за обещание жениться.
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