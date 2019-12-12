В Украине мошенники изобрели новый способ обманывать людей. Аферисты решили обмануть людей, которые ищут новогодние подарки. Об этом пишет издание "Сегодня".

Множество мошенников обманывают украинцев на продаже техники. "Продавцы" требуют предоплату и сообщают, что после оплаты товара к вам приезжает курьер с покупкой. Если же вам не подошел товар, тогда курьер возвращает деньги наличными или переводит на карту.

Покупатели часто попадаются на том, что хотят сэкономить на подарках.

Читайте также Мошенники нагло выманили у пенсионерки все сбережения

"Почти все дешевые предложения на сайтах продаж – это мошенники. Например, если вам предлагают товар, который стоит 10 тысяч гривен, за четыре тысячи, то это мошенники. Лучше туда не лезть", - объяснил эксперт по безопасности Руслан Болгов.

Ранее сообщалось о том, что женщина отдала аферисту 15 миллионов за обещание жениться.