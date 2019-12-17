Джаз і класика для мешканців сиротинця. На Харківщині музиканти влаштували концерт - для дітей з інвалідністю. Кажуть, мистецтво - найкращий спосіб відчути у собі снагу й впевненість. На виступі побувала і Світлана Шекера.

Вихованці Богодухівського дитячого будинку готуються до новорічних свят.

"Вот это я делала, работу сама лично. Очень милый получился поросенок", - говорить Ганна, вихованка Богодухівського дитячого будинку-інтернату.

У цьому інтернаті живуть діти з вадами розумового та фізичного розвитку. Наймолодшому - чотири, старшим за двадцять. Дехто навіть не може самостійно пересуватися. Батьки від таких дітей часто відмовляються. Самовідданою працею педагоги ставлять вихованців на ноги.

"Они у нас уже говорят, умеют делиться своими впечатлениями", - говорить Людмила Шкарляк, педагог паліативної групи Богодухівського дитячого будинку-інтернату.

Потім навчають звичайних побутових умінь. Ось дівчата вже самі печуть ватрушки - на новій кухні.

"Яєчка, соль, цукор, тесто и дрожжевое тесто, чтоб наше тесто было пухленькое и мягенькое", - говорить Віра, вихованка Богодухівського дитячого будинку-інтернату.

"У них самая лучшая кухня, значит, самый лучший дом. И их самооценка очень выросла", - говорить Григорій Дорошенко, директор Богодухівського дитячого будинку-інтернату.

Цьогоріч у гості до дітлахів запросили молодіжний симфонічний оркестр. У програмі - джаз і твори Моцарта.

Щоб діти відчули, звідки і як народжуються звуки, їм пропонують акомпанувати музикантам.

А далі довіряють альти й віолончель.

"Вот, ты взяла в руки смычок, и сейчас мы с тобой попробуем провести по струнам".

"Молодец, у тебя очень хорошо получается. - Хорошо, нормально. Очень понравилось".

За тиждень музиканти заграють на благодійному концерті "класична фейєрія". У заході візьмуть участь і поважні гості з-за кордону: паризький диригент Кирило Карабіц, який грав для англійської королеви, і американська скрипачка Елізабет Піткерн зі червоною скрипкою Страдіварі. На зібрані кошти оркестранти придбають для будинку-інтернату мобільні пересувні ванни на допомогу дітям, які не можуть ходити.