В центре Киева усилили меры безопасности: что произошло [ Редактировать ]
Во вторник утром, 17 декабря, в центре Киева полицейские совместно с бойцами Нацгвардии усилили меры безопасности, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре столицы. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции.
В центре Киева пройдет нескольких массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады.
"Для обеспечения общественной безопасности и порядка сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - говорится в сообщении.
Правоохранители просят соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.
Ранее мы писали о том, что в Киеве ввели план "Перехват".
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