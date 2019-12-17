Во вторник утром, 17 декабря, в центре Киева полицейские совместно с бойцами Нацгвардии усилили меры безопасности, чтобы не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение запланированных акций в центре столицы. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции.

В центре Киева пройдет нескольких массовых акций, в том числе под зданием Верховной Рады.

"Для обеспечения общественной безопасности и порядка сотрудники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

Правоохранители просят соблюдать нормы действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей.

Ранее мы писали о том, что в Киеве ввели план "Перехват".