Во вторник, 17 декабря, под зданием Верховной Рады Украины собрался митинг. Об этом сообщает hromadske.

Участники требуют не допустить принятия во втором чтении законопроекта о введении рынка сельскохозяйственного назначения.

Читайте также Рынок земли: в Кабмине рассказали об окончательном варианте реформы

Митинг организовали ряд политических сил, среди которых:

"Всеукраинское объединение "Свобода"

"Всеукраинское объединение "Батькивщина"

"Аграрная партия"

"Национальный корпус"

16 декабря глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Рада может начать рассматривать этот законопроект 17 декабря. Однако по состоянию на утро 17 декабря в повестке дня парламента не было законопроекта о введении рынка сельскохозяйственных земель во втором чтении.

В свою очередь депутаты подали в законопроект более 4000 поправок. Большинство из них касаются права иностранцев покупать украинскую землю, а также максимально возможной площади сельхозземель, которую можно будет концентрировать в одних руках.

Раньше сообщалось о том, что в Кабмине прокомментировали земельную реформу. А также Гончарук объяснил, для чего нужна земельная реформа.