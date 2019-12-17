Рынок земли: под зданием Рады собрался митинг [ Редактировать ]
Во вторник, 17 декабря, под зданием Верховной Рады Украины собрался митинг. Об этом сообщает hromadske.
Участники требуют не допустить принятия во втором чтении законопроекта о введении рынка сельскохозяйственного назначения.
Митинг организовали ряд политических сил, среди которых:
- "Всеукраинское объединение "Свобода"
- "Всеукраинское объединение "Батькивщина"
- "Аграрная партия"
- "Национальный корпус"
16 декабря глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Рада может начать рассматривать этот законопроект 17 декабря. Однако по состоянию на утро 17 декабря в повестке дня парламента не было законопроекта о введении рынка сельскохозяйственных земель во втором чтении.
В свою очередь депутаты подали в законопроект более 4000 поправок. Большинство из них касаются права иностранцев покупать украинскую землю, а также максимально возможной площади сельхозземель, которую можно будет концентрировать в одних руках.
Раньше сообщалось о том, что в Кабмине прокомментировали земельную реформу. А также Гончарук объяснил, для чего нужна земельная реформа.
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