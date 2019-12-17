Законопроект о рынке земли: Рада должна наработать компромиссную редакцию [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский с большим уважением относится к мирным участников митингов по земельной реформе в разных регионах государства. Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко, передает "Укринформ".
"Мы должны с уважением относиться ко всем субъектам, которые вовлечены в процесс и вопросы земельной реформы. В первую очередь надо отметить, что Президент Украины с большим уважением относится к тем людям, которые сегодня собрались на мирные собрания для того, чтобы выразить свою позицию. Они выражают свою позицию в различных регионах нашей страны ... Из того, что сегодня отстаивают на митингах - это разные подходы к пониманию земельной реформы ", - сказал он.
Уполномоченный президента отметил, что Верховная Рада должна наработать компромиссную редакцию проекта закона о земельной реформе.
Раньше сообщалось о том, что аграрии не хотят политизации вопроса реформ, а к протестам ради пиара часто примыкают политики.
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