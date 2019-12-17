Щодо так званого "земельного" закону сьогодні зранку скликали засідання парламентського комітету з питань агрополітики та земельних відносин. Планували заслухати поправки до запропонованої реформи. Чи вдалося - знає Юлія Жешко.

Так само, як і попередні два тижні - засідання аграрного комітету розпочалось традиційно із суперечок. Голова профільного комітету заявив, що в залі відсутні деякі автори поправок. Тому розглянути зміни щодо "земельного" закону сьогодні теж навряд чи вдасться. У відповідь від різних політсил лунали пропозиції.

"Є правка номер 1. Зачитуєте автора, немає автора - пішли далі. Номер 5, і так далі. У мене 84 правка. Я почекаю, пока 83 колеги будуть переді мною говорити. +++ Давайте іти за нумерацією до 2500 правки", - говорить Олександр Колтунович, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

"Кожна правка, якщо депутат наполягає, має бути озвучена і проголосована. В тому числі проголосована. Це важлива процедура розгляду кожного законопроекту як у комітеті, так і в залі ВР", - говорить Вадим Івченко, народний депутат, "Батьківщина".

Нардепи нагадали, що дві з половиною тисячі - це лише половина пропозицій. Тому впевнені - протягнути скандальний закон "під ялинку" не вийде.

"Всего их более 4000. Аграрный комитет не рассмотрел еще ни одной правки. Я как автор первой поправки к даному законопроекту прибыла на заседание комитета. И начались фальсификации и манипуляции.. В повестку дня они втихоря, я звиняюсь, внесли даный законопроект. И хотят его протянуть до конца года в парламент", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

Згодом з'ясувалося, що розгляд закону про ринок землі вже заплановано на четвер. Напередодні ця інформація з'явилась на сайті Верховної Ради. У керівництві профільного комітету цього не підтверджують.

"При умові, якщо він пройде розгляд на комітеті. Це очевидно, так звучало", - говорить Микола Сольський, голова комітету з питань аграрної політики та земельни відносин, "Слуга народу".

В "Опозиційній платформі - За життя" наголошують - це пряме порушення регламенту. І в разі внесення законопроєкту в залу під куполом без урахування поправок у політсилі обіцяють позиватися до суду.

"Якщо ж так станеться, і цей ганебний законопроект буде прийнятий, то ми будемо робити все, щоб відмінити цей ганебний, антинародний законопроект у суді. Замість кінця епохи бідності Зе-команда веде країну до тотального розпродажу держвласності, землі і надбання всього українського народу", - говорить Микола Скорик, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя".

Однак тема продажу землі - не єдина, яку обговорювали зранку. Сьогодні ж у комітеті фінансовому вирішували долю грального бізнесу в Україні.

"Финансовый комитет на тему: как в Украине сделать одну большую игорную зону и легализовать казино. Ну разве это те вопросы, которые должны приниматься в турборежиме, которые являются такими срочными, чтобы рассматривать их в таком режиме? Мы категорически против, не допустим ни такой подход, ни вопросы, которые рассматривают. Нужно вернуться в адекватную повестку дня", - говорить Наталія Королевська, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя".

У політсилі наполягають - замість того, щоб заохочувати ігроманію, яку офіційно визнано хворобою - слід повернутись до нагальніших соціальних питань, які можуть покращити життя українців.