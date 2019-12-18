Розгоном демонстрантів завершилася напередодні акція протесту у французькому місті Нант. Люди вийшли на вулиці з вимогою скасувати пенсійну реформу, яку запланував уряд. Під час мітингу почалися сутички. Поліція застосувала сльозогінний газ. Французи вже вчетверте за останні два тижні влаштовують загальнонаціональні страйки. Суперечливий законопроєкт про зміну пенсійних нарахувань депутати мають розглянути в січні.

"У мене йде трудовий стаж, і я маю безліч запитань до уряду. Нехай дадуть чіткі відповіді, бо їхні заяви дуже розмиті. Нехай буде реформа, але - зрозуміла для мене, для старших людей і молоді, яка тільки збирається працювати", - говорить Ґольвен Блорек, учасник акції протесту.