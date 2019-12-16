Землетрясение на Филиппинах: количество жертв возрастает [ Редактировать ]
В понедельник, 16 декабря, стало известно, что в результате землетрясения на Филиппинах погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает "Синьхуа".
По данным правительства провинции Южный Давао, которая больше всего пострадала от землетрясения четыре человека погибли, еще десятки получили ранения. Местные профильные ведомства сейчас ведут всесторонние поисково-спасательные работы.
Ранее сообщалось, что в мощном землетрясении на Филиппинах погиб ребенок.
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