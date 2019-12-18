Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одессе и области пытались скрыть от правоохранителей разрешительные документы на эксплуатацию здания колледжа, где произошел пожар. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Представители ГСЧС провели проверки и предоставили разрешения на эксплуатацию (здания колледжа - Ред.), которые датированы позднее 2014 года. Этот факт пытались скрыть сотрудники ГСЧС", - сообщила пресс-секретарь СБУ в Одесской области Анна Шевчук.

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"Изъяты материалы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности должностных лиц ГСЧС", - отметила Шевчук.

Сейчас по этим фактам ГБР осуществляет следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по признакам части 2 статьи 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины.

Напомним, в центре Одессы "вспыхнул" пожар в колледже. В Одесской ОГА сообщили, что вероятной причиной трагического пожара стал неисправный удлинитель. А также в Одессе объявили двухдневный траур.