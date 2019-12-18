Пожар в Одессе: от следствия прятали документы [ Редактировать ]
Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одессе и области пытались скрыть от правоохранителей разрешительные документы на эксплуатацию здания колледжа, где произошел пожар. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"Представители ГСЧС провели проверки и предоставили разрешения на эксплуатацию (здания колледжа - Ред.), которые датированы позднее 2014 года. Этот факт пытались скрыть сотрудники ГСЧС", - сообщила пресс-секретарь СБУ в Одесской области Анна Шевчук.
"Изъяты материалы, подтверждающие причастность к противоправной деятельности должностных лиц ГСЧС", - отметила Шевчук.
Сейчас по этим фактам ГБР осуществляет следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по признакам части 2 статьи 367 (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия) УК Украины.
Напомним, в центре Одессы "вспыхнул" пожар в колледже. В Одесской ОГА сообщили, что вероятной причиной трагического пожара стал неисправный удлинитель. А также в Одессе объявили двухдневный траур.
по теме
В Одесі попрощалися з рятувальником ДСНС Сергієм Шатохіним
Під час гасіння пожежі, - рятуючи людей, - він був тяжко поранений, і за кілька днів помер у лікарні
В Одессе загорелся автомобиль депутата
По данным местных СМИ, в машину бросили зажигательной смесью
Пожар в Одессе: что известно о состоянии пострадавших
Глава Одесской областной государственной администрации Максим Куций рассказал о состоянии пострадавших
В Одессе банда подожгла BMW
12 декабря в Одессе двое мужчин подожгли автомобиль BMW, одного злоумышленника задержали
Пожар в одесском колледже: найдено еще одно тело
Таким образом количество жертв увеличилось до 13