Сьогодні у Мінську запланована перша зустріч контактної групи після саміту в Парижі. Її учасники мають обговорити домовленості лідерів "нормандської четвірки", зокрема, питання звільнення заручників, припинення вогню та узгодження трьох нових ділянок розведення сил на лінії зіткнення на Донбасі.

Нагадаю, очільник МЗС України Вадим Пристайко раніше заявляв, що обмін бранцями, ймовірно, проведуть до кінця року, а нове перемир'я оголосять 20-21 грудня.