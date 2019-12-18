Кому нельзя есть картошку и помидоры [ Редактировать ]
Помидоры и картофель - продукты, которые есть дома практически у каждого. Однако, их употребление может даже навредить организму. О том, кому противопоказано есть эти продукты рассказали диетологи.
При аутоиммунных заболеваниях, таких как гипотиреоз, часто нарушается работа кишечника. Картофель и томаты содержат вещества, способные запустить воспалительные процессы, вызвать аллергию и расстройство стула.
Речь идет о соланине, вырабатываемом растениями для защиты от вредителей. Ради здоровья пациентам стоит заменить пасленовые на репу, тыкву, цукини.
Диетологи считают, что вредное влияние на организм оказывают только не до конца доспевшие плоды, в которых превышен уровень соланина. Если регулярно есть зеленые томаты, может пострадать нервная система. Чтобы обезопасить здоровье, достаточно отказаться от плодов с зеленоватыми боками.
Ранее сообщалось, что какой овощ помогает избавиться от морщин, а также чем могут быть опасны мандарины.
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