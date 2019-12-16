Появление морщин - обязательный процесс, который пытаются оттянуть все женщины. Многие приходят к инъекционной косметологии, другие же тратят огромные деньги на самые новые антивозрастные крема. Но никто не задумывается о питании, которое напрямую связанно с состоянием кожи.

Медики рассказали о том, что морковь в рационе поможет избавиться от морщин.

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В моркови содержится витамины А, C, Е, Н и К, витамины группы B, а также PP. Достаточно в ней и минеральных составляющих - таких как кальций, калий, натрий, железо, медь, фосфор, магний, цинк и кобальт

Кроме того, она содержит фолиевую кислоту, яблочную кислоту, инозитол и пектин. Благодаря высокому содержанию клетчатки, морковь помогает регулировать работу пищеварительного тракта, предотвращает запоры и чрезмерное брожение в кишечнике. Она способствует удалению из организма отходов обмена веществ.

Морковь оказывает очень положительное влияние на нашу кожу - разглаживает морщины и придает коже более интенсивный цвет - благодаря этому свойству особенно рекомендуется употреблять ее летом, когда мы загораем.

Другим преимуществом моркови – и это всем прекрасно известно - является ее положительное влияние на наше зрение благодаря содержащемуся в ней бета-каротину. К тому же бета-каротин имеет и другие полезные свойства. Он способствует защите от микроорганизмов, имеет антиоксидантное действие и повышает выносливость организма.

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