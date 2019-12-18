Под Днепром поезд разорвал мужчину на части [ Редактировать ]
В среду, 18 декабря, под Днепром на перегоне "Самаровка-Новомосковск" мужчина попал под колеса поезда. От полученных травм он погиб на месте, передает "Информатор".
По предварительной информации, тело пострадавшего буквально разорвало на части. Голова находилась метрах в 70-ти от тела, ноги - в другой стороне. На место вызывали медиков, однако им оставалось только констатировать смерть.
Причины страшного происшествия - пока неизвестны. Правоохранители рассматривают несколько вариантов трагедии: как самоубийство, так и несчастный случай. Точная причина смерти также будет известна позже.
В куртке погибшего полицейские нашли документы - паспорт и водительское удостоверение, а также ключи от автомобиля. Был и мобильный телефон, который остался цел. Выяснилось, что мужчина 1983-го года рождения.
Ранее сообщалось, что на Теремках нашли труп молодого парня, а также в Харькове мужчина угодил под поезд.
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