В среду, 18 декабря, под Днепром на перегоне "Самаровка-Новомосковск" мужчина попал под колеса поезда. От полученных травм он погиб на месте, передает "Информатор".

По предварительной информации, тело пострадавшего буквально разорвало на части. Голова находилась метрах в 70-ти от тела, ноги - в другой стороне. На место вызывали медиков, однако им оставалось только констатировать смерть.

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Причины страшного происшествия - пока неизвестны. Правоохранители рассматривают несколько вариантов трагедии: как самоубийство, так и несчастный случай. Точная причина смерти также будет известна позже.

В куртке погибшего полицейские нашли документы - паспорт и водительское удостоверение, а также ключи от автомобиля. Был и мобильный телефон, который остался цел. Выяснилось, что мужчина 1983-го года рождения.

Ранее сообщалось, что на Теремках нашли труп молодого парня, а также в Харькове мужчина угодил под поезд.