В Киеве поезд насмерть сбил женщину [ Редактировать ]
Во вторник, 17 декабря, в Киеве на железнодорожных путях, недалеко от улицы Святошинской, обнаружили жуткую находку. Прохожие нашли труп женщины. Предварительно, ее сбил поезд, передает "Информатор".
По предварительной информации, прибывшие медики сразу же констатировали смерть. На вид женщине около 70 лет.
На место вызвали следственно-оперативную группу. Именно правоохранителям и предстоит выяснить подробности случившегося.
Ранее сообщалось, что на Теремках нашли труп молодого парня, а также в Харькове мужчина угодил под поезд.
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