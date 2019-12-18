Противники продажу землі заблокували міжнародний пункт пропуску Кучурган [ Редактировать ]
Противники продажу землі сьогодні заблокували міжнародний пункт пропуску Кучурган на українсько-молдавському кордоні. Закрыта таможня в Кучурган.
За словами голови Асоціації тваринників України Ірини Паламар, учасники акції задіяли сорок одиниць сільськогосподарської техніки та стільки ж автомобілів. Мітингувальники запевняють, що зупиняти протести не збираються і надалі.
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