Законопроєкт про ринок землі обговорили сьогодні на ранковому засіданні Аграрного комітету. В "Опозиційній платформі - За життя" заявили, що досягли консенсусу у деяких питаннях, вирішення яких вимагали аграрії. Загалом у документі понад 4 тисячі поправок.

Депутати наголосили: проєкт закону про зняття мораторію на продаж землі потрапить на розгляд Ради у другому читанні не раніше березня - у разі дотримання регламенту і досягнутих сьогодні домовленостей.

"Пока мы одержали маленькую победу. Они все поклялись, что будет соблюден закон и по всем 4 тысячам правкам - пойдут одна за другой. После этого, Разумков и все руководство Рады, и глава Комитета - клятвенно подтвердили нам, что они потом, согласно статьи регламента, за 10 дней мы получим сравнительную таблицу, в которой мы сможем посмотреть, сравнить и понять - что они хотят с землей делать", - наголосив Вадим Рабінович, народний депутат співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

"Мы добьемся присутствия общественности, полного рассмотрения законопроекта со всеми поправками, и полноценного его обсуждения и подготовки его ко второму чтению. Параллельно с этим - создание следственной комиссии, чтобы разобраться с теми событиями, которые были вчера под стенами Парламента.

Поднялся вопрос о конфликте интересов. Как мы знаем, что в аграрном комитете, присутствуют очень много членов комитета, которые являются собственниками аграрного бизнеса. Чтобы не допустить потом конфликта интересов и такого, лоббизма продажи украинской земли", - зазначила Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".