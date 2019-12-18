Земельне затишшя в парламенті. Після вчорашніх блокувань трибуни - сьогодні у Верховній Раді йде конструктивна робота, а земельна реформа - не на часі. Що вирішили із законопроєктом, коли його внесуть у сесійну залу та до чого ще домовилися?

Після вчорашнього блокування трибуни опозицією - сьогодні "Слуги народу" вже на сторожі президіуму, щоб інші фракції знову не зупинили роботу парламенту. Та після переговорів і земельних протестів - монобільшість збавила тиск у голосуванні за ринок землі.

"Ми перший раунд цієї битви за землю виграли, тому що сьогодні влада зрозуміла, що не буде такого, щоб під ковдрою щось протягнуть, тишком-нишком внесуть в зал, якось проголосують, - тому що дуже велика напруга в суспільстві, і зрозуміло - що не пройде такий нахрап по продажу української землі бог знає кому. Треба рахуватись з суспільством. Я сподіваюсь, розуму вистачить це зробити - тільки після референдуму вносити законопроект по продажу землі", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Попередньо домовилися, що завтра земельне питання в зал не виноситимуть. А регламентний комітет спочатку вивчить і розгляне всі поправки до законопроєкту, а їх понад 4 тисячі.

"Ми так розуміємо, що "Слуги народу" повернулись в лоно регламенту, це означає - нехай розглядають, у нас достатньо часу, у нас буде один тиждень робочій в січні, якщо вони встигнуть все зробити - ми починаємо розгляд по суті", - заявив Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина".

"Я би так не формулював - що ми погодились чи не погодились. Ми залишаємось в межах регламенту, він і планував працювати в межах регламенту. Сьогодні ми подивимося, з яким темпом комітет проходить, і будемо робити висновки", - заявив Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу".

Тож далі, у спокійному режимі нардепи перейшли до порядку денного. Головне питання - депутатська недоторканність. Закон потрібен, щоб норми Конституції стосовно імунітету народних обранців набули чинності. Тому "Слуги народу" пропонують: усі дії щодо депутата в рамках кримінального провадження має погоджувати не Верховна Рада, а генпрокурор за клопотанням НАБУ та ДБР.

"Щодо генпрокурора - мова йде про реєстрацію в ЄРБР відомостей про вчинене правопорушення. Серед запобіжників, які погодила зала, є те, що такі відомості вносить генеральний прокурор. Але якщо генпрокурор якимось чином не вносить такі відомості - особа, яка звертається з таким зверненням - може оскаржити це питання в суді, і в суді 100% практика реєстрації таких проваджень". - наголосив Денис Монастирський, народний депутат, "Слуга народу".

Тим часом, "Батьківщина", "Європейська солідарність" і "Голос" розкритикували інші поправки до законопроєкту: мовляв, деякі норми, навпаки - захищають депутатів від правосуддя.

"У нас раніше можна було арештувати майно народного депутата. Тепер це не можливо буде зробити, тому що в законі прописано, що ми маємо запросити народного депутата на суд, де будуть вирішувати - чи можна арештовувати його майно, чи ні. Якщо він не прийде з поважних причин - серце прихватило, або за кордон поїхав лікуватися - ніхто не зможе накласти арешт на його майно", - зазначила Олександра Устінова, народний депутат, "Голос".

Також у фракціях не задоволені тим, що депутати залишаються вільними у висловлюваннях і не несуть відповідальності за слова і голосування. Та політсили, які підтримують законопроєкт переконують: ця норма потрібна, щоб зміни до Конституції в питанні недоторанності повноцінно запрацювали з 1 січня.

"Народным депутатам оставили неприкосновенность за высказывания в Раде и за голосования - это была одна из наших ключевых поправок, чтобы закон корреспондировался с теми нормами Конституции, которые вступят в силу с 1 января", - зазначив Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".

"Такою правкою ми усунули "дірку" в законодавстві і привели цю норму у відповідність до європейських норм - коли депутат виконує свої повноваження не лише у залі засідань, а й під час розгляду законопроектів у комітетах. Тому ми розширили його можливість діяти, як народний депутат - а саме в частині голосувань і висловлювань, не лише в залі засідань, а й також в кулуарах, в комітетах, на своєму окрузі, або під час зустрічі зі своїми виборцями", - наголосила Галина Янченко, народний депутат, "Слуга народу".

Зрештою, 291 депутат підтримав законопроєкт. І вже з нового року обранці стануть "доторканні" і буде зрозуміло, хто в який спосіб і за що може притягувати нардепа до відповідальності.