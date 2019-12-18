Конституционный суд отказался восстановить Шевчука в должности [ Редактировать ]
Конституционный Суд Украины отказался восстановить Станислава Шевчука в должности судьи. Об этом сообщает "РБК-Украина".
По данным источника издания, вопрос о восстановлении Шевчука в должности был отклонен во время спецзаседания.
"Сегодня было спецзаседание по вопросу Шевчука. Восстановление его в должности не было поддержано", - сказал он.
Напомним, 14 мая судьи КСУ проголосовали за увольнение судьи Станислава Шевчука. За освобождение от должности проголосовали 12 судей из 18-ти.
Раньше сообщалось о том, что в КСУ провели кадровую чистку. А 11 октября суд принял решение о восстановлении в должности главы Конституционного суда Украины Станислава Шевчука.
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