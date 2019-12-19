Американка угнала частный самолет и разбила его [ Редактировать ]
В калифорнийском городе 17-летняя девушка украла частный самолет King Air 200 и разбила его. Об этом сообщил телеканал CNN.
Отмечается, что инцидент произошел в аэропорту Fresno Yosemite. Девушка проникла на территорию аэропорта, перепрыгнув через забор, и забралась в кабину самолета.
Воздушное судно не взлетело из-за технических неполадок. Как рассказали правоохранители, девушка выглядела дезориентированной и отказывалась сотрудничать, когда ее взяли под стражу.
Раньше сообщалось о том, что мэром американского города стал годовалый ребенок. А также у британской школьницы IQ выше, чем у Эйнштейна.
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