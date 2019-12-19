Курс биткоина резко "взлетел" [ Редактировать ]
Курс биткоина, фото: unsplash.com
В четверг, 19 декабря, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко вырос. По сравнению с предыдущим днем курс стал выше на $478.5. За неделю курс упал на $140,97.
Теперь за монету предлагают $7122.49.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $126.93;
- Litecoin $39.74;
- Bitcoin Cash $185.3.
Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.
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