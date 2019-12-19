В четверг, 19 декабря, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко вырос. По сравнению с предыдущим днем курс стал выше на $478.5. За неделю курс упал на $140,97.

Теперь за монету предлагают $7122.49.

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $126.93;

$126.93; Litecoin $39.74;

$39.74; Bitcoin Cash $185.3.

Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.