Опозиціонери назвали незаконним засідання аграрного комітета [ Редактировать ]
Майже до першої ночі депутати Аграрного комітету Ради розглядали поправки до законопроекту про відкриття ринку землі. Кілька разів опозиція зупиняла і блокувала засідання. Дійшло навіть до сутичок.
Опозиційні фракції угледіли в документах примітки "відхилено" навпроти певних поправок, які комітет навіть не встиг ще заслухати. І запідозрили, що це були, так би мовити, підказки для пропрезидентської монобільшості, як треба голосувати.
Крім того, в опозиції обурені самим форматом проведення Комітету вночі і в так званому турборежимі. Врешті нардепи вирішили повернутися до обговорення сьогодні вранці.
"Будемо готувати декілька важливих документів. Перше. Це будуть скарги на регламентний комітет і антикорупційний комітет Верховної Ради. І ми будемо вимагати негайної реакції цих комітетів. Друге - ми готуємо спеціальне подання до місцевого суду для того, щоб почати процес визнання цього "засідання аграрного комітету" про розпродаж сільськогосподарської землі незаконним", - говорить Юлія Тимошенко, народний депутат, лідер партії "Батьківщина".
"Мы прекрасно понимаем, что за стремлением под покровом ночи украсть землю стоят финансовые интересы транснациональных корпораций. Стоят международные финансовые спекулянты, которые толкают парламентариев, так называемых "слуг народа", на это незаконное преступное действие - и мы будем бороться дальше", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".
"Мы подготовим официальное обращение в державне бюро розслідувань, потому что народные депутаты должны знать: сегодня мы проголосовали за снятие неприкосновенности, сегодня мы все едины перед законом и для всех закон один. И почему, если в каком-то из органов государственной власти фальсифицируют решение - за это люди несут криминальную ответственность", - говорить народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя".
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