У США підліток вкрала та розбила літак [ Редактировать ]
У США 17-річна дівчина викрала та розбила приватний літак. Інцидент стався в аеропорту каліфорнійського міста Фресно. Панянка перелізла через паркан летовища й сіла в легкий джет King Air 200.
Щоправда, їй так і не вдалося піднятися у повітря - борт виявився несправним. Тож дівчина розігнала літак і врізалася в огорожу.
Наразі неповнолітню "льотчицю" взяли під варту, мотиви злочину з'ясовують правоохоронці. У поліції не відкидають версії про тероризм.
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