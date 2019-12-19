У поліції не відкидають версії про тероризм

У США 17-річна дівчина викрала та розбила приватний літак. Інцидент стався в аеропорту каліфорнійського міста Фресно. Панянка перелізла через паркан летовища й сіла в легкий джет King Air 200.

Щоправда, їй так і не вдалося піднятися у повітря - борт виявився несправним. Тож дівчина розігнала літак і врізалася в огорожу.

Наразі неповнолітню "льотчицю" взяли під варту, мотиви злочину з'ясовують правоохоронці. У поліції не відкидають версії про тероризм.