Самый мощный звездопад 2019: названа дата пика [ Редактировать ]
Звездопад / Фото: zik.ua
Звездопад Геминид начался в 2019 году 7 декабря. Своего пика достигнет с 21 на 22 декабря. Астрономы сообщили, когда звездопада достигнет своего пика.
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"Радиант поднимается выше всего над горизонтом примерно в два часа ночи по местному времени, поэтому наиболее благоприятные условия для наблюдений наступают после полуночи. Для северных наблюдателей радиант Геминид восходит уже ранним вечером и очень скоро достигает "полезной" высоты. Скорость метеоров Геминид составит около 32 км/с", - сообщили ученые.
Ранее сообщалось, что в Китае обнаружили уникальный скелет.
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