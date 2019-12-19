"Нельзя так": Полякова шокировала фанатов [ Редактировать ]
Известная украинская певица Оля Полякова, которая недавно рассказала о доходе дочки, ошарашила публику новым фото. Так, соответствующее фото певица показала в своем Instagram.
"Однажды на балу", - подписала публикацию Полякова.
Фото: instagram.com/polyakovamusic
Фанатам понравился женственный образ артистки. Они написали множество теплых комментариев Оле.
"Оля, вы как всегда неотразимы", "Нельзя так", "Супер", "Красавица", "Королева! И не только ночи", "Вау, сногсшибательная", - написали поклонники.
Ранее мы писали о том, что дочь Оли Поляковой шокировала вокалом, а также Могилевская поразила фанатов королевским образом.
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