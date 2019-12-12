Дочь Оли Поляковой шокировала вокалом (видео) [ Редактировать ]
Известная украинская певица Оля Полякова, которая недавно разозлила фанатов, удивила поклонников новым видео. Так, соответствующую публикацию артистка сделала в своем Instagram.
На видео дочь Оли Поляковой, Маша поет веселую песню.
Поклонники были шокированы хорошим голосом Маши. Однако, некоторые заподозрили ее в использовании фонограммы.
"Очень круто", "Маш, это бомба", "Круто", "Фонограмма", "Ты профессионально занимаешься вокалом?", "Зачем обманываешь?", "Очень на мамин голос похож", "Голос отстает. Это фонограмма!", - написали поклонники.
Ранее сообщалось, что Могилевская поразила фанатов королевским образом, а также дочь Поляковой шокировала внешним видом.
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