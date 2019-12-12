Известная украинская певица Оля Полякова, которая недавно разозлила фанатов, удивила поклонников новым видео. Так, соответствующую публикацию артистка сделала в своем Instagram.

На видео дочь Оли Поляковой, Маша поет веселую песню.

Поклонники были шокированы хорошим голосом Маши. Однако, некоторые заподозрили ее в использовании фонограммы.

"Очень круто", "Маш, это бомба", "Круто", "Фонограмма", "Ты профессионально занимаешься вокалом?", "Зачем обманываешь?", "Очень на мамин голос похож", "Голос отстает. Это фонограмма!", - написали поклонники.

Ранее сообщалось, что Могилевская поразила фанатов королевским образом, а также дочь Поляковой шокировала внешним видом.