В Киеве на территории школы взорвалось здание [ Редактировать ]
В четверг, 19 декабря, в Киеве на территории школы №18 взорвалось здание. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook .
ЧП произошло в поселке Водогон в Оболонском районе столицы.
"Взорвалось здание, в котором находился котел", - говорится в сообщении.
В результате происшествия никто не пострадал, но теперь школа останется без автономного отопления на неопределенный срок.
Раньше сообщалось о том, что в центре Одессы "вспыхнул" пожар. А также в Кривом Роге загорелся троллейбус.
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