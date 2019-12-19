В четверг, 19 декабря, в Киеве на территории школы №18 взорвалось здание. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook .

ЧП произошло в поселке Водогон в Оболонском районе столицы.

"Взорвалось здание, в котором находился котел", - говорится в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал, но теперь школа останется без автономного отопления на неопределенный срок.

Раньше сообщалось о том, что в центре Одессы "вспыхнул" пожар. А также в Кривом Роге загорелся троллейбус.