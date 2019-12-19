Резиденцію Святого Миколая відкрили волонтери у Чернівцях. Понад тисяча дітей з усієї області з'їхалася, щоб побачити Чудотворця. Це малюки з малозабезпечених сімей та діти з інвалідністю.

Які бажання загадували та чи здійснились вони - розкаже Ольга Паламарюк.

Десята ранку, до волонтерського будинку - не проштовхнутися. Шкільні автобуси з дітьми прибувають один за одним.

"Привезли - в нас малозабезпечені діти, діти з особливими потребами. Привезли до Миколая. На свято подивитися".

Малеча їхала за сотні кілометрів не дарма. Для святого Миколая приготували вірші.

"Дітки найбільше хочуть щастя. Тому що без щастя кожна людина, а тим більше - дитина. Вона повинна жити в казці. Тільки без дорослих. Оту казку треба їм дарувати".

Резиденція святого Миколая - це перероблений гараж волонтерського будинку. Тут на кожному кроці подарунки та солодощі. А ще - дітям роздають книги та розмальовки.

Марина Здебська, волонтерка.

"Без книжок і без гарного настрою дітям буде дуже складно бути щасливими. Це моя точка зору. В таке свято мають бути всі щасливі".

Восьмирічна Іра сьогодні отримала з рук Святого смаколики та омріяного плюшевого ведмедика.

"Це мішка, його подарував мені Святий Миколай. Його звати Тедді".

До свята готувались два тижні. Залучили меценатів та благодійників з різних країн світу.

"Сьогодні Святі Миколаї - це успішні бізнесмени, підприємці, які виконують роль Миколая. Сьогодні такий чудотворний день, чудесний. Ми хотіли показати, що чудеса, дійсно, існують", - зазначила Марта Левченко, волонтерка.

Олені - 25 років, вона - мама двох донечок. До волонтерів потрапила із Житомирщини.

"Тут працюєш для дітей, готуєш їсти для дітей. Тут все помагаєш, робиш. А взамін багато чого дають. От мені сьогодні подарували телефон, про який я і мріяти не могла", - говорить Олена Пахомова, жителька Чернівців.

Окрім ласощів, малечу частували бургерами та фруктами. Батькам дарували побутову хімію та одяг. За підрахунками волонтерів: свою "порцію добра" сьогодні отримали майже півтори тисячі дітей.