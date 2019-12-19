У Чернівцях відкрили резиденцію Святого Миколая [ Редактировать ]
Резиденцію Святого Миколая відкрили волонтери у Чернівцях. Понад тисяча дітей з усієї області з'їхалася, щоб побачити Чудотворця. Це малюки з малозабезпечених сімей та діти з інвалідністю.
Які бажання загадували та чи здійснились вони - розкаже Ольга Паламарюк.
Десята ранку, до волонтерського будинку - не проштовхнутися. Шкільні автобуси з дітьми прибувають один за одним.
"Привезли - в нас малозабезпечені діти, діти з особливими потребами. Привезли до Миколая. На свято подивитися".
Малеча їхала за сотні кілометрів не дарма. Для святого Миколая приготували вірші.
"Дітки найбільше хочуть щастя. Тому що без щастя кожна людина, а тим більше - дитина. Вона повинна жити в казці. Тільки без дорослих. Оту казку треба їм дарувати".
Резиденція святого Миколая - це перероблений гараж волонтерського будинку. Тут на кожному кроці подарунки та солодощі. А ще - дітям роздають книги та розмальовки.
Марина Здебська, волонтерка.
"Без книжок і без гарного настрою дітям буде дуже складно бути щасливими. Це моя точка зору. В таке свято мають бути всі щасливі".
Восьмирічна Іра сьогодні отримала з рук Святого смаколики та омріяного плюшевого ведмедика.
"Це мішка, його подарував мені Святий Миколай. Його звати Тедді".
До свята готувались два тижні. Залучили меценатів та благодійників з різних країн світу.
"Сьогодні Святі Миколаї - це успішні бізнесмени, підприємці, які виконують роль Миколая. Сьогодні такий чудотворний день, чудесний. Ми хотіли показати, що чудеса, дійсно, існують", - зазначила Марта Левченко, волонтерка.
Олені - 25 років, вона - мама двох донечок. До волонтерів потрапила із Житомирщини.
"Тут працюєш для дітей, готуєш їсти для дітей. Тут все помагаєш, робиш. А взамін багато чого дають. От мені сьогодні подарували телефон, про який я і мріяти не могла", - говорить Олена Пахомова, жителька Чернівців.
Окрім ласощів, малечу частували бургерами та фруктами. Батькам дарували побутову хімію та одяг. За підрахунками волонтерів: свою "порцію добра" сьогодні отримали майже півтори тисячі дітей.
по теме
В Ужгороді провели традиційний парад Святих Миколаїв
Миколаї сьогодні заполонили вулиці Ужгорода - вони частували цукерками, танцювали і співали разом із малечею
На Софійській площі встановили головну ялинку України
Хоча цьогоріч зима більше схожа на весну, новорічна атмосфера починає набирати обертів
Маленькі пацієнти Національного інституту раку до Дня Святого Миколая отримали подарунки від УПЦ
У переддень свята Миколая наймолодші пацієнти Національного інституту раку зустрічали гостей. Серед них благодійники Української Православної Церкви
Діти з малозабезпечених сімей отримали подарунки від Святого Миколая
У приміщенні бібліотеки тривають останні приготування, волонтери допомогли організувати свято Миколая - як все відбувалося?
Зігріти дитячі серця: українські політики та зірки шоу-бізнесу влаштували благодійний аукціон для підтримки дитячих будинків
Серед українських політиків та зірок шоу-бізнесу розіграли цінні лоти - на виручені кошти придбають теплі речі для вихованців дитячих будинків