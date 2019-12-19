Тайну чудовищных черных дыр раскрыли [ Редактировать ]
В Германии ученые Института астрономии Общества Макса Планка наблюдали гигантские резервуары холодного газа вокруг ранних галактик, которые являются пищей для сверхмассивных черных дыр чудовищных размеров. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
Появление последних, чья масса превышает массу Солнца в несколько миллиардов раз, до сих пор представляет загадку для ученых.
Астрономы провели наблюдения квазаров с помощью VLT (Very Large Telescope) в Чили. Всего был изучен 31 квазар на расстоянии около 12,5 миллиарда световых лет (соответствует возрасту Вселенной, равному 870 миллионам лет).
12 квазаров оказались окружены облаками из газообразного водорода, протяженностью до 100 тысяч световых лет. По словам ученых, облака обеспечивают сверхмассивные черные дыры пищей, что объясняет их высокую массу.
Напомним, что Земля ежегодно "худеет" на 50 тысяч тонн.
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