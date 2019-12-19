В Киеве зажгли главную елку страны (видео) [ Редактировать ]
В четверг, 19 декабря, в Киеве на Софийской площади зажгли главную елку Украины.
В 17:00 прошло карнавальное шествие и встреча со Святым Николаем. Затем начался концерт Национального академического оркестра народных инструментов.
В 19:00 прошла церемония зажжения елки. А в 19:45 началось выступление группы "Друга Ріка".
Отметим, что высота елки достигает более 20 метров и на ее сооружение использовали 400 сосен. А для того чтобы ее украсить, использовали около 750 новогодних игрушек и около 4 км разноцветных гирлянд.
Вокруг елки развернется восьмиконечная звезда из ярких гирлянд. Главные герои сказки о Щелкунчике будут расположены вокруг елки.
Ранее мы писали о том, что необычная елка в аэропорту впечатлила пассажиров.
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