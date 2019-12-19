В четверг, 19 декабря, в Киеве на Софийской площади зажгли главную елку Украины.

В 17:00 прошло карнавальное шествие и встреча со Святым Николаем. Затем начался концерт Национального академического оркестра народных инструментов.

В 19:00 прошла церемония зажжения елки. А в 19:45 началось выступление группы "Друга Ріка".

Отметим, что высота елки достигает более 20 метров и на ее сооружение использовали 400 сосен. А для того чтобы ее украсить, использовали около 750 новогодних игрушек и около 4 км разноцветных гирлянд.

Вокруг елки развернется восьмиконечная звезда из ярких гирлянд. Главные герои сказки о Щелкунчике будут расположены вокруг елки.

Ранее мы писали о том, что необычная елка в аэропорту впечатлила пассажиров.