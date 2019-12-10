Необычная елка в аэропорту впечатлила пассажиров [ Редактировать ]
В вильнюсском аэропорту создали елку из запрещенных предметов. Об этом сообщает 15min.lt.
Елка создана из запрещенных вещей, которые были изъяты при проверке у пассажиров. Зажигалки, ножницы, отвертки, лезвия, ножи, патроны - запрещено провозить в самолете.
Директор департамента безопасности Вильнюсского аэропорта Видас Кшанас сообщил, что работники аэропорта запрещенные предметы не конфискуют. Эти вещи можно оставить провожающим.
Также читайте у каких знаков зодиака кардинально изменится жизнь согласно лунному гороскопу.
по теме
Где лучше всего поставить новогоднюю елку
Новогоднюю елку лучше всего поставить в дом в определенные дни
Новогодние праздники: какая погода ожидает украинцев
В Украине погода на Новый год и Рождество не очень порадует украинцев
Королевский скандал: почему Елизавета II поставила ультиматум Маркл
Герцогиня Сассекская Меган Марк помогла своей подруге рекламировать и продавать украшения
В самолете погибшего репера нашли 30 килограммов наркотиков
Известный репер умер на борту самолета
Спрятал в штанах iPhone 11 Pro: в Борисполе задержали мужчину
В киевском международном аэропорту Борисполь задержали украинца