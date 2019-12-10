В вильнюсском аэропорту создали елку из запрещенных предметов. Об этом сообщает 15min.lt.

Елка создана из запрещенных вещей, которые были изъяты при проверке у пассажиров. Зажигалки, ножницы, отвертки, лезвия, ножи, патроны - запрещено провозить в самолете.

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Директор департамента безопасности Вильнюсского аэропорта Видас Кшанас сообщил, что работники аэропорта запрещенные предметы не конфискуют. Эти вещи можно оставить провожающим.

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