В пятницу, 20 декабря, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал. По сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на 33.72$. За месяц курс упал на 985,85$.

Теперь за монету предлагают $7110.63.

Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $126.42;

Litecoin $39.58;

Bitcoin Cash $185.02.

Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.