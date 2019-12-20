Курс биткоина стремительно падает [ Редактировать ]
Курс биткоина, фото: unsplash.com
В пятницу, 20 декабря, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко упал. По сравнению с предыдущим днем курс стал ниже на 33.72$. За месяц курс упал на 985,85$.
Теперь за монету предлагают $7110.63.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $126.42;
- Litecoin $39.58;
- Bitcoin Cash $185.02.
Также ранее мы писали о том, что в Украине в обращение ввели новую памятную монету.
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