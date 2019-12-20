На пассажиров самолета рухнул багаж (фото) [ Редактировать ]
В пассажирском самолете Airbus, который летел из бразильского города Гуарульюс во Франкфурт, рухнула багажная полка. Об этом сообщает бразильский портал Aero In.
Очевидцы инцидента сделали снимки.
Полка для багажа с одной стороны лайнера лежит на креслах пассажиров. В проходе видно бортпроводников и сотрудников наземной службы.
По официальным данным авиакомпании Latam Airlines, полка рухнула на борту Airbus A350 сразу после посадки пассажиров во Франкфурте.
Никто не получил серьезных травм.
Ранее сообщалось, что ремонт самолета с помощью скотча шокировал пассажиров.
по теме
Канадські авіатори провели перший у світі політ електричного літака
Першим за штурвал сів автор транспортної новинки. За його словами, судно попри сильний попутній вітер легко здійнялося у повітря і слухняно сіло в кінцевій точці
Аэропорт Украины массово отменяет рейсы
Во вторник, 10 декабря, в Харькове местный аэропорт отменяет рейсы
У Берлінському аеропорту застрягли українці
Близько п'ятдесяти українців застрягли в Берліні. Пасажири не встигли на свої рейси в аеропорту Шенефілд через довжелезні черги на паспортному контролі
У Черкасах родина з малолітніми дітьми залишилась без житла серед зими
Хлопчиків-близнюків неушкодженими з палаючої хати виніс сусід, слідом за ними з вогняної пастки вибралась і мама малечі - у вогні жінка отримала важкі опіки і нині потребує дороговартісного лікування
Шторм "Ельза" атакував західне узбережжя Ірландії
Про наближення шторму метеорологи попередили лише за годину, у регіоні оголосили другий рівень небезпеки