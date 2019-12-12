Небольшой самолет разбился в Канаде [ Редактировать ]
В Канаде разбился небольшой самолет Piper Aerostar в Британской Колумбии. Об этом сообщает CTV News
В результате падения погибли три человека, сообщил телеканал 11 декабря. Трагедия произошла в западной канадской провинции Британская Колумбия.
Самолет Piper Aerostar упал и внезапно вспыхнул. Но, все трое человек на борту трагически погибли.
Ранее сообщалось, что опасный тайфун на Филиппинах "убивает" людей.
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