В Канаде разбился небольшой самолет Piper Aerostar в Британской Колумбии. Об этом сообщает CTV News

В результате падения погибли три человека, сообщил телеканал 11 декабря. Трагедия произошла в западной канадской провинции Британская Колумбия.

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Самолет Piper Aerostar упал и внезапно вспыхнул. Но, все трое человек на борту трагически погибли.