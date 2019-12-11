Перед вылетом пассажиры авиакомпании Alitalia увидели момент, когда рабочий ремонтировал самолет перед взлетом с помощью скотча, сообщает The Sun.

На фото видно, как мужчина сидит на крыле авиалайнера и накладывает куски клейкой ленты на область на стыке крыла и фюзеляжа.

Как оказалось, сотрудник Alitalia использовал специальный скотч Speed Tape, который зачастую применяется в целях устранения незначительных пробоин и царапин.

Speed Tape изготовляют из тканевой и алюминиевой основы, а также силиконового или акрилового клея, поэтому он не только липкий, но и очень прочный.

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