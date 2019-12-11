Ремонт самолета с помощью скотча шокировал пассажиров (фото) [ Редактировать ]
Перед вылетом пассажиры авиакомпании Alitalia увидели момент, когда рабочий ремонтировал самолет перед взлетом с помощью скотча, сообщает The Sun.
На фото видно, как мужчина сидит на крыле авиалайнера и накладывает куски клейкой ленты на область на стыке крыла и фюзеляжа.
Как оказалось, сотрудник Alitalia использовал специальный скотч Speed Tape, который зачастую применяется в целях устранения незначительных пробоин и царапин.
Speed Tape изготовляют из тканевой и алюминиевой основы, а также силиконового или акрилового клея, поэтому он не только липкий, но и очень прочный.
Ранее сообщалось, что необычная елка в аэропорту впечатлила пассажиров.
по теме
Ryanair закрывает рейсы из Киева
Также Ryanair снизил прогноз числа перевезенных пассажиров на 2021 финансовый год
SkyUp разрешили летать из Киева в Лиссабон
Госавиаслужба также позволила SkyUp увеличить частоту выполнения рейсов
В Швеции разбился самолет, есть жертвы
В Швеции возле частного жилого дома разбился самолет, в результате чего погиб пилот
В США разбился самолет, погибли девять человек
В США в штате Южная Дакота при крушении самолета трагически погибли девять человек
В Канаде разбился самолет, есть жертвы
В Канаде произошла авария легкомоторного самолета Piper PA-32