В Киеве запретили фейерверки [ Редактировать ]
В Киеве во время новогодних праздников при проведении развлекательных мероприятий запрещено использование салютов и фейерверков. Соответствующее решение приняла Киеврада на пленарном заседании.
"В столице запрещается проведение фейерверков, салютов и других развлекательных мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий на период сдерживания вооруженной агрессии на востоке Украины", - сообщает пресс-служба Киеврады.
Кроме того, согласно решению, заявку на проведение массового мероприятия необходимо подавать не позднее чем за 15 рабочих дней до запланированной даты.
Если для организации мероприятия нужно перекрыть дороги и изменить движение общественного транспорта, например, для проведения спортивных событий, - то заявку необходимо подать за 45 рабочих дней.
Ранее сообщалось, что в Киеве переименовали улицы.
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