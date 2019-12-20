В Киеве во время новогодних праздников при проведении развлекательных мероприятий запрещено использование салютов и фейерверков. Соответствующее решение приняла Киеврада на пленарном заседании.

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"В столице запрещается проведение фейерверков, салютов и других развлекательных мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий на период сдерживания вооруженной агрессии на востоке Украины", - сообщает пресс-служба Киеврады.

Кроме того, согласно решению, заявку на проведение массового мероприятия необходимо подавать не позднее чем за 15 рабочих дней до запланированной даты.

Если для организации мероприятия нужно перекрыть дороги и изменить движение общественного транспорта, например, для проведения спортивных событий, - то заявку необходимо подать за 45 рабочих дней.

Ранее сообщалось, что в Киеве переименовали улицы.