Год Белой Крысы: как правильно встретить 2020 [ Редактировать ]
Год Белой Крысы / Фото: Astromega.ru
Новый год - 2020 пройдет под знаком Металлической Белой Крысы. Это животное достаточно юркое и агрессивное, поэтому и встречать новый год стоит в таком же настроении. Но не стоит перегибать с агрессией, ведь ругаться в новогоднюю ночь категорически запрещено. Это принесет вам неудачу и горе в 2020 году.
Как встречать новый 2020, чтобы не обидеть покровительницу Белую Крысу?
Первым делом стоит:
- придать торжественный вид интерьеру,
- приготовить подарки для близких,
- устроить большой праздник.
В меню должны быть:
- сыр
- напитки
- овощи
- мясо различных видов
- сладости
Раньше сообщалось о том, как привлечь удачу в год Крысы. А также смотрите приметы в год Крысы.
по теме
Prev Next
12 ноября 2019 11:14
Впервые за четыре года "Антонов" продал самолет
"Антонов" впервые за последние четыре года продал свой самолет.
12 ноября 2019 10:26
В харьковском метро полицейский открыл огонь
В Харькове полицейский открыл стрельбу
12 ноября 2019 10:20
"Вы все сгорите": в Киеве безумец поджег себя в зале автоматов
Во вторник, 12 ноября, в Киеве на улице Попудренко, 9а случилось происшествие
12 ноября 2019 10:00
Мужчина облил детей щелочью в детском саду
Мужчина проник в садик и облил детей
12 ноября 2019 09:40
Полнолуние 12 ноября: сильный заговор на удачу
Полнолуние считается коварным временем, которое способно умножить вашу удачу в десять раз