Новый год - 2020 пройдет под знаком Металлической Белой Крысы. Это животное достаточно юркое и агрессивное, поэтому и встречать новый год стоит в таком же настроении. Но не стоит перегибать с агрессией, ведь ругаться в новогоднюю ночь категорически запрещено. Это принесет вам неудачу и горе в 2020 году.

Как встречать новый 2020, чтобы не обидеть покровительницу Белую Крысу?

Первым делом стоит:

придать торжественный вид интерьеру,

приготовить подарки для близких,

устроить большой праздник.

В меню должны быть:

сыр

напитки

овощи

мясо различных видов

сладости

Раньше сообщалось о том, как привлечь удачу в год Крысы. А также смотрите приметы в год Крысы.