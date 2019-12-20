В Киеве переименовали улицы [ Редактировать ]
В четверг, 19 декабря, на пленарном заседании депутаты Киевского городского совета поддержали ряд переименований столичных улиц. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
В частности переименовали:
- улицу Ивана Шевцова в улицу Василия Макуха в Шевченковском районе,
- улицу Маршала Гречко в улицу Ивана Выговского в Подольском районе,
- улицу Горького в улицу Тодося Осьмачки в Деснянском районе,
- улицу Подвойского в улицу Юрия Глушко в Шевченковском районе.
Также депутаты присвоили парку на улице Винницкой в Соломенском районе название Парк защитников Украины.
Ранее сообщалось, что в Украине переименовали населенные пункты.
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