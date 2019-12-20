Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче негайних слухань щодо імпічменту в Сенаті. Про це господар Білого дому написав у Twitter.

За його словами, у демократів немає жодних доказів і вони ніколи не з'являться. Раніше Трамп став третім президентом в історії США, якому палата представників оголосила імпічмент. Тоді у білому домі заявили, що Трамп впевнений - його повністю виправдають у верхній палаті Конгресу США - Сенаті, де більшість належить республіканцям.