Загроза імпічменту: Дональд Трамп вимагає негайних слухань у Сенаті [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче негайних слухань щодо імпічменту в Сенаті. Про це господар Білого дому написав у Twitter.
За його словами, у демократів немає жодних доказів і вони ніколи не з'являться. Раніше Трамп став третім президентом в історії США, якому палата представників оголосила імпічмент. Тоді у білому домі заявили, що Трамп впевнений - його повністю виправдають у верхній палаті Конгресу США - Сенаті, де більшість належить республіканцям.
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