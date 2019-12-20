Рынок земли создаст множество новых возможностей для экономики Украины - директор департамента "Укргазбанка" [ Редактировать ]
Рынок земли, пускай и в ограниченном формате, будет запущен в ближайшее время, и это создаст множество новых возможностей для экономики Украины, обеспечив приток финансовых ресурсов. Об этом заявил директор департамента структурированного торгового финансирования "Укргазбанка" Геннадий Хелемский в интервью "Радио Новое Время".
"Мое отношение к запуску рынка земли - позитивное. Возможно, рынок земли на первых этапах будет функционировать в ограниченном формате, но его открытие обеспечит приток финансовых ресурсов в отечественную экономику. Это позволит нам выйти на траекторию устойчивого роста", - сообщил Хелемский.
По мнению Хелемского, опасения того, что иностранцы начнут массово скупать украинскую землю являются преувеличенными. По его мнению, большинство игроков рынка земли составят физические и юридические лица Украины, которые уже имеют интересы в агросекторе. Эксперт не исключил, что в законодательстве будут предусмотрены ограничения на доступ к земле для иностранцев, срок действия которых составит несколько лет с момента отмены земельного моратория.
Отметим, в ноябре Верховная Рада Украины проголосовала в первом чтении за законопроект № 2178-10, предусматривающий открытие рынка земли. Согласно документу, запрет на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения перестает действовать с 1 октября 2020 года.
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