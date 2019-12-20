В ефірі телеканалу "Інтер" в програмі "Подробиці тижня" з Олексієм Ліхманом cпівголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко прокоментував нагальні теми цього тижня.

Ну як вам цей політичний тиждень з усіма його скандалами та бійками? На вашу думку, чи вдасться монобільшості довести до успішного фінального голосування земельну реформу?

Я абсолютно убежден, что подобная позиция и попытка сломать через колено общество ни к чему хорошему не приведут. Прошлая неделя показала, когда пытались тайно провести комитет, выбрать правки, все, что нужно внести в проект закона перед вторым чтением и это привело к противостоянию. А до этого было противостояние на улице, когда пострадали правоохранители, пострадали люди, поэтому я очень надеюсь, что этого не произойдет. Потому, что в таком видео толкать и тащить социально чувствительные, очень проблемный закон невозможно. Только через референдум, рассказать людям, что это, учесть мнения фермеров, мнения тех, кто владеет паями и только после этого принимать какие-то действия.

Якщо у Верховній Раді все ж буде 226 голосів за легалізацію торгівлі землею, то що далі? Якою буде реакція тих людей, хто зараз протестує проти земельної реформи?

Ну какая может быть реакция украинского фермера, который теряет паи. А таких 100 тысяч в стране. И они уже посчитали, что в законе в таком виде, они смогут выбрать примерно треть тех паев, которые сегодня у них в аренде. Понятно, что люди, которые живут в селах, им не дадут рабочие места производят примерно 70% сельскохозяйственной продукции, которая есть в стране. Естественно, это противостояние. И самое главное, что так тупо и безмозгло протаскивая этот закон абсолютно четко ставят общество на грань противостояния. И этого допускать нельзя. Почему мы заблокировали заседание комитета, почему мы вышли с этой инициативой. Я очень надеюсь, что это произойдет, иначе это тупик. Это политпротивостояние - провокация. Люди понимают, что их хотят обмануть.

Чи вірите ви, що представники України та Росії зможуть дійти згоди до нового року щодо продовження транзиту через Україну? На яких умовах може бути ухвалене це рішення?

Я абсолютно убежден, что транзитный договор будет заключен, потому что в этом заинтересована Европа, Россия и естественно страна, которая получает прибыль от транзита. Будет компромисс.

Ваша оцінка - що відбувається з бюджетом? Чому виникла така проблема з фінансуванням видатків у кінці року, що урядовцям довелося навіть зупиняти деякі проплати?

Это действительно беда, потому что доработались до ручки, когда не хватает денег на развитие и все программы остановили. Причины, на мой взгляд, две: провалили план по таможне из-за дикого непрофессионализма нового руководства и выпуск облигаций внутреннего займа. Это привело к тому, что образовался бюджетный дефицит в размере 80 миллиардов гривен и сегодня правительство обрезает там, где оно считает нужным.Я сегодня послушал премьер-министра Гончарука и понял, что он абсолютно счастливый человек, он не понимает глубину проблемы и вообще не соображает, что надо делать. Он вышел и позирует, а у людей нет зарплаты и нечем платить за коммунальные услуги и он не соображает, как это поменять. Вот это главная беда. Дикий непрофессионализм и отсталость сегодняшнего правительства.

Не вдалось домовитись про обмін полоненими. Чи залишається надія на повернення наших співвітчизників?

То, что мы идем к миру абсолютно понятно, у нас нет альтернативы, страна не может жить постоянно в состоянии войны и задача следующего года - прийти к миру, провести на этих территориях выборы, получить там легитимную украинскую власть и вернуть людей домой. На это должны быть направлены все усилия политиков и мы делаем это.