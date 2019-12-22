В Гватемале произошла жуткая авария. Грузовик и автобус столкнулись на трассе, из-за чего погибло 22 человека. Об этом сообщает Prensa Libre.

Также, пострадали 11 людей, среди которых были несовершеннолетние. Оба водителя автомобилей были задержаны. Президент Гватемалы Джимми Моралес выразил свои соболезнования в связи с аварией.