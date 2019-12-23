Пожежа у психо-неврологічному інтернаті в Старобільську на Луганщині. 4 людей загинули, ще трьох ушпиталили. Про це повідомили в поліції Луганської області.

Зайнялося в одній із палат першого корпусу. Людей евакуювали і за дві години пожежу загасили. У поліції розпочали кримінальне провадження за статтями Порушення вимог пожежної безпеки та Службова недбалість.